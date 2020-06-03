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Названы самые безопасные европейские страны для путешествий во время пандемии 

Lenta.ru 56 минут назад
Названы безопасные страны Европы в пандемию
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Грузия, Греция и Хорватия возглавили рейтинг самых безопасных европейских стран для путешествий во время пандемии коронавируса. Список направлений опубликовал European Best Destinations.
Авторы портала включили в перечень 13 стран и 18 городов. К рекомендуемым местам для отдыха отнесли также Португалию (в частности, Азорские острова, Алентежу и Алгарве), Румынию (Сибиу), Черногорию (Котор), Польшу (Варшаву, Гданьск), Австрию (Вену), Словению (Бохинь), Литву (Вильнюс), Латвию (Ригу), Финляндию (Оулу) и остров Мальта.
Из грузинских курортов в список вошел Тбилиси, из греческих — Корфу и Превеза, а из хорватских — Цавтат, Загреб и Риека.
Как отмечает портал, указанные направления менее других пострадали от коронавируса, кроме того, там строго соблюдаются требования гигиены: в ресторанах и отелях регулярно меняют фильтры кондиционирования воздуха, введены масочный режим и социальное дистанцирование.
Кроме того, большинство гостиниц находится недалеко от городских больниц, которые, в свою очередь, имеют большее количество коек на одного жителя, чем в других европейских странах.
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