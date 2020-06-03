Старт курортного сезона в Сочи попал на видео 

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Открытие курортного сезона в Сочи попало на видео. Ролик с видами черноморского побережья и людьми на пляже опубликовал Rutply.

На кадрах видно, как места у моря заняли отдыхающие, которые стараются сохранять социальную дистанцию. Люди загорают, однако в воде практически никого нет.