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Старт курортного сезона в Сочи попал на видео 

Мария Сергеева 2 часа назад
Открытие курортного сезона в Сочи попало на видео. Ролик с видами черноморского побережья и людьми на пляже опубликовал Rutply.
На кадрах видно, как места у моря заняли отдыхающие, которые стараются сохранять социальную дистанцию. Люди загорают, однако в воде практически никого нет.
Отмечается, что в полную силу курорты заработают с 10 июня, когда в городе ослабят ограничения и откроются все 190 пляжей. Пока что отдыхать можно только в некоторых местах, получивших одобрение Роспотребнадзора.
Ранее "Рамблер" писал о сроках открытия пляжей Кубани и Крыма.
Новости путешествий , Видео , Роспотребнадзор
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