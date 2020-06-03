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Почти сотне авиакомпаний запретили полеты в Европу 

Lenta.ru 2 часа назад
Авиакомпаниям запретили полеты в Европу
Фото: Globallookpress.com
Европейская комиссия (ЕК) обновила список авиационной безопасности (EU Air Safety List), согласно которому на ряд авиакомпаний распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в Европейском Союзе. Новый перечень из почти сотни перевозчиков опубликован на сайте организации.
Так, после оценки соответствия стандартам безопасности в документ попали все сертифицированные авиакомпании Армении, а также несколько авиационных организаций Конго, Киргизии, Ливии, Непала и Сьерра-Леоне — теперь они не имеют права совершать полеты в Европу за исключением эвакуационных и гуманитарных рейсов, а также рейсов, реализуемых в медицинских целях.
На данный момент в «черный список» EU Air Safety List включены 96 авиакомпаний. При этом 90 из них оказались в перечне из-за недостаточного контроля авиационной безопасности со стороны государств, в которых функционируют, — Афганистана, Анголы, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Либерии, Молдавии, Сан-Томе и Принсипи, Судана. Еще у шести перевозчиков выявлены серьезные недостатки в сфере безопасности: Avior Airlines (Венесуэла), Blue Wing Airlines (Суринам), Iran Aseman Airlines (Иран), «Иракские авиалинии» (Ирак), Med-View Airlines (Нигерия) и Air Zimbabwe (Зимбабве).
В ЕК подчеркивают, что список, который регулярно обновляется с учетом изменений на рынке, помогает поддерживать надлежащий уровень безопасности авиаперевозок и способствует повышению стандартов среди перевозчиков.
14 мая Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) назвало аэропорты, расположенные в районах с высоким риском заражения коронавирусом. Среди этих районов Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Мурманск. При этом лидером по числу опасных аэропортов оказались США — 20 штатов входят в список опасных регионов.
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Новости путешествий , ЕС , Еврокомиссия
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