Авиакомпаниям запретили полеты в Европу

Европейская комиссия (ЕК) обновила список авиационной безопасности ( EU Air Safety List), согласно которому на ряд авиакомпаний распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в Европейском Союзе. Новый перечень из почти сотни перевозчиков опубликован на сайте организации.

Так, после оценки соответствия стандартам безопасности в документ попали все сертифицированные авиакомпании Армении, а также несколько авиационных организаций Конго, Киргизии, Ливии, Непала и Сьерра-Леоне — теперь они не имеют права совершать полеты в Европу за исключением эвакуационных и гуманитарных рейсов, а также рейсов, реализуемых в медицинских целях.

На данный момент в «черный список» EU Air Safety List включены 96 авиакомпаний. При этом 90 из них оказались в перечне из-за недостаточного контроля авиационной безопасности со стороны государств, в которых функционируют, — Афганистана, Анголы, Джибути, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Либерии, Молдавии, Сан-Томе и Принсипи, Судана. Еще у шести перевозчиков выявлены серьезные недостатки в сфере безопасности: Avior Airlines (Венесуэла), Blue Wing Airlines (Суринам), Iran Aseman Airlines (Иран), «Иракские авиалинии» (Ирак), Med-View Airlines (Нигерия) и Air Zimbabwe (Зимбабве).

В ЕК подчеркивают, что список, который регулярно обновляется с учетом изменений на рынке, помогает поддерживать надлежащий уровень безопасности авиаперевозок и способствует повышению стандартов среди перевозчиков.

14 мая Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) назвало аэропорты, расположенные в районах с высоким риском заражения коронавирусом. Среди этих районов Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Мурманск. При этом лидером по числу опасных аэропортов оказались США — 20 штатов входят в список опасных регионов.