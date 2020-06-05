Описаны правила приема туристов в Сочи 

Гендиректор санатория в Сочи описал правила приема туристов в условиях пандемии коронавируса и трудности, с которыми они сталкиваются на курорте. Рассказ Дмитрия Богданова в пятницу, 5 июня, приводит «Новая Кубань».

По словам Богданова, в аэропорту прибывающих делят на две очереди: в первую становятся те, кто едет в санатории, во вторую — те, кто направляется в город (домой или к родственникам) или в обсерваторы. К последней категории относятся туристы, предпочитающие путешествовать самостоятельно.

Как отметил гендиректор санатория, в здравницы курорта могут попасть только люди, у которых есть справки об отсутствии коронавируса. Жители городов-миллионников, как правило, не имеют проблем с их получением, трудности обычно возникают у людей из глубинки.

Далее распределение прилетевших в аэропорту происходит следующим образом: в зоне выдачи багажа оборудована стойка, за которой стоят сотрудники Роспотребнадзора и администрации города по туризму. Подходя, турист называет фамилию и показывает справки об отсутствии COVID-19 и контактов с зараженными в течение 14 дней.

«Документы передают представителям санаториев, которые провожают людей до автобусов. Процедура быстрая, она занимает всего три-четыре минуты», — пояснил Богданов.

Он добавил, что на территории санаториев ограничений для постояльцев практически нет: их не заставляют носить маски и перчатки, люди могут гулять на улице и кататься на велосипедах, а в рацион их питания входят свежие ягоды и фрукты. Нагрузка в учреждениях гораздо ниже обычной, поэтому туристы чувствуют себя комфортно. Однако покидать пределы территории объектов размещения в условиях карантина, продленного властями края до 21 июня, им запрещено.

Запуск внутреннего туризма в России начался с 1 июня. По данным администрации Сочи, к этому сроку в городе были готовы к открытию 80 санаториев и комплексов с медицинской лицензией, однако лишь 34 из них начали принимать туристов.

Многие объекты размещения были вынуждены перенести дату начала работы на более поздние сроки по причине массовых отказов россиян от забронированных поездок из-за новых требований, введенных на фоне пандемии.