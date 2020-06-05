Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Описаны правила приема туристов в Сочи 

Lenta.ru и ещё 5 41 минуту назад
Описаны правила приема туристов в Сочи
Фото: Игорь Онучин / РИА Новости
Гендиректор санатория в Сочи описал правила приема туристов в условиях пандемии коронавируса и трудности, с которыми они сталкиваются на курорте. Рассказ Дмитрия Богданова в пятницу, 5 июня, приводит «Новая Кубань».
По словам Богданова, в аэропорту прибывающих делят на две очереди: в первую становятся те, кто едет в санатории, во вторую — те, кто направляется в город (домой или к родственникам) или в обсерваторы. К последней категории относятся туристы, предпочитающие путешествовать самостоятельно.
Как отметил гендиректор санатория, в здравницы курорта могут попасть только люди, у которых есть справки об отсутствии коронавируса. Жители городов-миллионников, как правило, не имеют проблем с их получением, трудности обычно возникают у людей из глубинки.
Далее распределение прилетевших в аэропорту происходит следующим образом: в зоне выдачи багажа оборудована стойка, за которой стоят сотрудники Роспотребнадзора и администрации города по туризму. Подходя, турист называет фамилию и показывает справки об отсутствии COVID-19 и контактов с зараженными в течение 14 дней.
«Документы передают представителям санаториев, которые провожают людей до автобусов. Процедура быстрая, она занимает всего три-четыре минуты», — пояснил Богданов.
Он добавил, что на территории санаториев ограничений для постояльцев практически нет: их не заставляют носить маски и перчатки, люди могут гулять на улице и кататься на велосипедах, а в рацион их питания входят свежие ягоды и фрукты. Нагрузка в учреждениях гораздо ниже обычной, поэтому туристы чувствуют себя комфортно. Однако покидать пределы территории объектов размещения в условиях карантина, продленного властями края до 21 июня, им запрещено.
Запуск внутреннего туризма в России начался с 1 июня. По данным администрации Сочи, к этому сроку в городе были готовы к открытию 80 санаториев и комплексов с медицинской лицензией, однако лишь 34 из них начали принимать туристов.
Многие объекты размещения были вынуждены перенести дату начала работы на более поздние сроки по причине массовых отказов россиян от забронированных поездок из-за новых требований, введенных на фоне пандемии.
Видео дня. Самые опасные водоемы планеты
Последние новости
Путин снова устроил разнос из-за ЧП в Норильске Путин снова устроил разнос из-за ЧП в Норильске Умер актер Михаил Кокшенов Умер актер Михаил Кокшенов ВОЗ призвала не праздновать победу над коронавирусом раньше времени ВОЗ призвала не праздновать победу над коронавирусом раньше времени
Комментарии
Новости путешествий , Дмитрий Богданов , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
Русские из Турции рассказали, что там творится
Русские из Турции рассказали, что там творится
На популярный у россиян курорт станет проще попасть
На популярный у россиян курорт станет проще попасть
Новые правила для туристов в Испании возмущают
Новые правила для туристов в Испании возмущают
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Куда полетела «Победа» в первый день лета
00:40
Куда полетела «Победа» в первый день лета
Новости путешествий
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
00:59
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение