Италия открылась для туристов 

Италия открывает границы для туристов из европейских стран и возобновляет сообщение между регионами. Об этом сообщает The Local.
По информации издания, итальянские власти отменили двухнедельный карантин, который ранее ждал туристов из 26 государств Евросоюза, четырех стран Шенгенской зоны (Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии), а также Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
Это означает, что иностранных граждан по приезде в страну ждет карантин только в случае, если они за две недели до поездки в Италию побывали в государстве, не входящим в "белый список".
Отмечается, что внешние границы Евросоюза до сих пор остаются закрытыми как минимум до середины июня.
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