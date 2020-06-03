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Италия открылась для туристов 

Мария Сергеева 3 часа назад
Италия открылась для туристов
Фото: depositphotos.com
Италия открывает границы для туристов из европейских стран и возобновляет сообщение между регионами. Об этом сообщает The Local.
По информации издания, итальянские власти отменили двухнедельный карантин, который ранее ждал туристов из 26 государств Евросоюза, четырех стран Шенгенской зоны (Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии), а также Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
Это означает, что иностранных граждан по приезде в страну ждет карантин только в случае, если они за две недели до поездки в Италию побывали в государстве, не входящим в "белый список".
Отмечается, что внешние границы Евросоюза до сих пор остаются закрытыми как минимум до середины июня.
Ранее "Рамблер" писал о самых бюджетных направлениях для отдыха россиян в 2020 году.
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