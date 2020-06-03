Италия открылась для туристов 

Италия открывает границы для туристов из европейских стран и возобновляет сообщение между регионами. Об этом сообщает The Local.

По информации издания, итальянские власти отменили двухнедельный карантин, который ранее ждал туристов из 26 государств Евросоюза , четырех стран Шенгенской зоны (Исландии, Норвегии, Лихтенштейна, Швейцарии), а также Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Это означает, что иностранных граждан по приезде в страну ждет карантин только в случае, если они за две недели до поездки в Италию побывали в государстве, не входящим в "белый список".

Отмечается, что внешние границы Евросоюза до сих пор остаются закрытыми как минимум до середины июня.