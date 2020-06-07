Как собрать дорожную аптечку в условиях пандемии 

Пандемия коронавируса еще не завершилась. Если вы собрались на дачу или планируете какую-либо поездку на лето, ваша дорожная аптечка должна быть хорошо подготовлена. "Рамблер" рассказывает, что в ней должно быть.

Первое и самое главное — это средства индивидуальной защиты. Стоит запастись масками и перчатками заранее. Они, как мера предосторожности, останутся с нами надолго. Кроме того, за их отсутствие могут выписать штраф. Еще нужно положить в дорожную аптечку антисептик на случай, если помыть руки будет негде.

Помимо этого, врачи советуют обязательно брать с собой жаропонижающие средства и электронный термометр для контроля температуры.

Если у вас есть какие-то хронические заболевания, и вы пьете лекарства по назначению врачу, нужно тоже заранее позаботиться об этом и закупить их. Специалисты рекомендуют брать необходимые препараты в двойном количестве. Вдруг вам придется где-то задержаться из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

Также в дорожной аптечке должны быть антигистаминные средства на случай аллергии, обезболивающие, лекарства от пищевых отравлений, антибактериальная мазь, пластырь и бинт. Летом стоит добавить в аптечку солнцезащитный крем и средство от комаров.