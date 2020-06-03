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Старт курортного сезона в Сочи попал на видео 

Lenta.ru 2 часа назад
Открытие пляжей в Сочи в начале курортного сезона попало на видео. Ролик с видами черноморского побережья опубликовал Rutply.
На кадрах видно, что на галичных пляжах курорта уже загорают и купаются люди. Отдыхающих пока немного, и они сохраняют между собой социальную дистанцию.
Как отмечается в сообщении агентства, в полную силу курортный сезон начнется с 10 июня, тогда в городе ослабят ограничения и заработают все 190 пляжей. Пока отдыхать можно только на некоторых, получивших одобрение Роспотребнадзора.
По данным администрации Сочи, с 1 июня в городе были готовы к открытию 80 санаториев и комплексов с медицинской лицензией, однако лишь 34 из них начали принимать туристов. Многие объекты размещения были вынуждены перенести дату начала работы на более поздние сроки по причине массовых отказов россиян от забронированных поездок из-за новых требований, введенных на фоне пандемии.
В Ростуризме заявили, что пляжи курортов Краснодарского края, отложившие открытие сезона из-за коронавируса, начнут работу в течение ближайших двух недель.
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Новости путешествий , Видео , Ростуризм , Роспотребнадзор
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