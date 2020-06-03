Самые недооцененные города России 

Летом россиянам рекомендовали не выезжать за пределы России, поэтому многие ринулись покупать путевки в Сочи и Крым. На самом деле в нашей стране есть много достойных туристических городов, где можно хорошо отдохнуть. "Рамблер" собрал самые недооцененные места, куда можно отправиться летом.

Самара

В этот город стоит поехать хотя бы ради того, чтобы насладиться набережной, которая считается самой длинной речной набережной в России. Самара расположена не берегу Волги, поэтому летом там обстраивают пляжи, где можно загорать и купаться. В июне и июле в городе стоит самая теплая погода, поэтому ехать туда стоит летом. Из достопримечательностей здесь можно отметить главную городскую площадь Куйбышева — самую большую в Европе. Самару также называют "космической столицей России", ведь именно там была произведена ракета, на которой Юрий Гагарин впервые полетел в космос.

Чебоксары

Еще один город на Волге, который обделен вниманием туристов. Столица Чувашии небольшая, но все, кто там был, признаются, что она очень уютная. Больше всего путешественников привлекают не достопримечательности, а чувашская кухня. Благодаря ей появились вареники с разными начинками и уха из трех бульонов. Также в чувашской кухне есть рецепты с потрохами, но они больше подойдут для любителей необычного вкуса. В самом центре города протекает Чебоксарский залив, созданный в месте впадения реки Чебоксарки в Волгу.

Казань