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Россиянам предложат более 20 туристических направлений по стране 

Мира Маркина 2 часа назад
Федеральное агентство по туризму намерено представить россиянам на лето 2020 года более 20 новых туристических направлений для путешествий по стране. Об этом сообщила советник главы Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.
"Ростуризм сформировал для себя чуть больше 20 туристических направлений, которые пока не находятся в топ-листе. Мы считаем, что для безопасности путешествий и для более равномерного распределения спроса по всей стране нужно познакомить туристов с возможностью отдыха в разных местах страны",
— пояснила эксперт в эфире онлайн-трансляции Profi.Travel "Знай Наше 2020: продолжение".
Лысенкова также напомнила, что в России есть не очень популярные, но крайне притягательные места, которые могут быть "морезаменителем" для туристов. Эти территории также готовы принять путешественников, тем более что там действительно есть, что посмотреть.
"Именно с этим мы планируем знакомить российского туриста и рассказывать туроператорам, что они смогут предложить клиентам. Те чартерные программы, которые мы разрабатываем, позволят запустить доступные виды отдыха с пакетными турами, где есть транспортные услуги, проживание, экскурсионные программы, упакованные в выгодную цену",
— объяснила представитель ведомства.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам вернут деньги за поездки, несостоявшиеся из-за пандемии.
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Новости путешествий , Видео , Ростуризм
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