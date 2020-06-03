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Раскрыты особенности туристического сезона во время пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Особенности туристического сезона в пандемию
Фото: Lenta.ru
Пандемия коронавируса может сдвинуть туристический сезон, продлив его до октября из-за упущенных весенних и летних месяцев. Об этом рассказала travel-блогер и основатель турагентства «Go Travel» Наталья Ансталь в беседе с Nation News.
Говоря об особенностях сезона, Ансталь отметила, что зарубежные туры в этом году будут с максимальными скидками, чтобы привлечь туристов, которые все еще боятся путешествовать из-за коронавируса. По ее мнению, скорее всего появятся традиционные «горящие туры» на популярные среди россиян курорты Турции, Туниса и Кипра.
«Такая ситуация будет только в начале, дальше цена будет планомерно повышаться»,
— спрогнозировала блогер, добавив, что пик бронирований придется на август-сентябрь, а сам сезон продлится до конца октября.
В то же время она отметила, что большинство россиян в условиях ограничений из-за пандемии уже настроились на отдых внутри страны. Опрос, проведенный командой эксперта, показал, что многие «готовы путешествовать по своему краю или соседним областям».
Популярными вариантами оказались активные виды отдыха — кемпинг, глэмпинг, фитнес-туры, а также сплавы и походы, которые можно организовать недалеко от дома.
«Мы видим возросший спрос на курорты на море — Сочи и Крым. Цены на отечественные курорты рассчитаны на разного потребителя, поэтому желающих много, и спрос будет только расти»,
— подытожила Наталья Ансталь.
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