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Италия открылась для туристов 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Италия открывает границы для туристов из стран Европы и возобновляет передвижение между регионами в рамках снятия ограничительных мер после спада пандемии коронавируса. Об этом в среду, 3 июня, пишет The Local.
Согласно информации издания, власти страны отменили двухнедельный карантин по приезде в страну для граждан 26 государств Евросоюза, четырех стран Шенгенской зоны — Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также для Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.
Таким образом, туристы из указанных стран будут обязаны пройти 14-дневную изоляцию только в том случае, если за две недели до поездки в Италию посетили страну, не вошедшую в данный список. Кроме того, они также могут быть помещены на карантин при возвращении домой, если это предусмотрено правилами.
Отмечается, что внешние границы ЕС по-прежнему закрыты, как минимум до 15 июня.
2 июня российские туроператоры заявили, что лояльная позиция Италии по открытию границ для туристов поспособствует скорейшему восстановлению турпотока с Россией. Согласно некоторым прогнозам, это может произойти не раньше сентября-октября текущего года. В то же время есть мнение, что первых россиян в Италии примут уже в конце июля, так как итальянские власти готовят некие соглашения по «туристическим коридорам» с Германией, Россией и Китаем.
Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии стран. Всего за время эпидемии в Италии выявили 234 тысячи случаев заражения коронавирусом. При этом официальное число выздоровевших составляет 160 тысяч человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 33,5 тысячи. Въезжать на территорию Италии и покидать ее во время режима изоляции формально было разрешено, однако исключительно в неотложных ситуациях, связанных с работой или медициной.
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Новости путешествий , Видео , ЕС
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