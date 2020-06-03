Как облегчить поездку в плацкарте в жару 

Поездка на поезде в плацкарте — самый дешевый способ передвижения, но не самый комфортный. Особенно тяжело это дается летом в жару, когда в вагоне нет кондиционера, а в одном вагоне собрались любители вкусно поесть и те, кто не жалует дезодоранты. "Рамблер" рассказывает, как можно облегчить поездку на поезде в жару.

Пульверизатор с водой

При отсутствии кондиционеров в поезде не всегда можно открыть окно из-за привередливых соседей, поэтому нужно решать проблемы самостоятельно. Так, для минимального охлаждения можно взять в поезд пульверизатор с водой. В некоторых магазинах можно найти ручные вентиляторы на батарейках, в которых он встроен, но можно ограничиться более простым способом. Например, в аптеках продается специальная терминальная вода. Она увлажняет кожу, а распыленная жидкость поможет охладить лицо и тело. Более бюджетным вариантом будет пульверизатор из-под любого очищающего средства. Его нужно вымыть и налить туда обычную проточную воду.

Еда

Не стоит брать скоропортящиеся продукты в душный поезд. То же самое касается еды с сильным запахом. Конечно, в поезд традиционно берут яйца, лапшу быстрого приготовления и жареную курицу, но это чревато отравлением или вздутием живота. Возьмите с собой легкую пищу в виде фруктов, крекеров или печенья. Этого будет достаточно для небольшого перекуса. Если вам предстоит долга дорога, разумнее будет питаться в вагоне-ресторане, где блюда хранятся в холодильнике. В случае, если у вас ограничен бюджет, имеет смысл взять с собой в поезд переносной холодильник.

Дизенфекция

Лучше взять с собой в поезд дезенфицирующее вещество, и речь идет не только о мерах безопасности в пандемию. Болезнь научила нас тому, что любая поверхность может быть опасна. А теперь представьте, сколько людей прикасалось к столику в плацкартном вагоне. Соответственно, чтобы на нем есть, нужна минимальная обработка. Также стоит протереть все поверхности, за которые хватаются руками другие люди.