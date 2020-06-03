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Раскрыта правда о чистоте предметов на борту самолета 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта правда о чистоте на борту самолета
Фото: Depositphotos
Стюардесса американской авиакомпании Southwest раскрыла правду о чистоте некоторых предметов на борту самолета. Ее слова приводит издание Daily Express.
Так, по заверениям бортпроводницы, из-за короткого перерыва между рейсами членам экипажа не удается тщательно продезинфицировать отдельные участки в салоне. Например, среди них зачастую оказываются подносы. Девушка посоветовала подумать несколько раз, прежде чем класть еду прямо на поверхность подноса.
Также в числе грязных участков оказались откидные столики.
«Я видела, как некоторые туристы меняли подгузники и стригли ногти прямо на столе»,
— вспоминает сотрудница Southwest.
В связи с этим стюардесса порекомендовала всегда очищать столы и другие поверхности салфетками после посадки в самолет.
В мае анонимная стюардесса раскрыла, какое место в самолетах считается самыми грязными среди членов экипажа. Так, по заверениям бортпроводницы, пассажирам лучше никогда не использовать карманы впереди стоящего кресла, поскольку их не дезинфицируют. Сотрудница авиакомпании уточнила, что там бывают огрызки, носки и трусы.
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