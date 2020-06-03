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Любителям российских курортов упростят жизнь 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Любителям российских курортов упростят жизнь
Фото: РИА Новости
Российским туристам, которые любят отдых на отечественных курортах, упростят передвижение по стране с помощью чартерных рейсов. С таким заявлением выступила начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, передает «Интерфакс».
По ее словам, совместно с ведомством туроператоры планируют запустить более 20 чартерных направлений для поездок внутри страны.
«Когда спрашиваешь, куда вы хотите поехать, люди вспоминают про море, Сочи, Крым, Алтай. Но мы считаем, что и для безопасности путешествия, и более ровного распределения спроса нужно предлагать всю территорию страны», — отметила Лысенкова, добавив, что их основная цель — запустить доступные туристические пакеты, в которых уже будут базовые услуги, проживание и перелет.
«Мы стараемся, чтобы каждый из них (туроператоров — прим. «Ленты.ру») взял себе одно из альтернативных направлений, а не Крым или Сочи. И мы хотим, чтобы продукт был конкурентоспособен, поэтому запуск чартерных программ актуален как никогда», — заключила представительница Ростуризма.
Ранее 3 июня вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне. По его словам, средняя цена путевки на двоих в отели Сочи или Крыма в 2020 году составит примерно 20-30 тысяч рублей.
1 июня в сети были опубликованы рекомендации для туристов по посещению городов и регионов России при пандемии коронавируса. В частности, речь идет о правилах въезда и нахождения в регионе, режиме работы гостиниц, заведений общепита и достопримечательностей, а также о решениях по поводу открытия пляжного сезона.
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Новости путешествий , Юрий Барзыкин , Елена Лысенкова , Ростуризм , Российский союз туриндустрии , Lenta.ru , Интерфакс
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