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Аэропорт Сочи признали лучшим в Европе по качеству обслуживания 

РИА Новости и ещё 6 43 минуты назад
Аэропорт Сочи признали лучшим в Европе
Фото: РИА Новости
Международный аэропорт Сочи с пассажиропотоком от 5 до 15 миллионов пассажиров в год признан лучшим в Европе по качеству обслуживания пассажиров по итогам первого квартала 2020 года, сообщает воздушная гавань курорта.
Отмечается, что итоги исследования деятельности аэропортов в первом квартале объявил ASQ ACI (Airports Council International) — международная система оценки удовлетворенности пассажиров качеством услуг воздушных гаваней. В рамках исследования проводятся опросы пассажиров, которые оценивают аэропорт по шкале от одного до пяти по 34 критериям. Среди них: качество обслуживания на регистрации и досмотре, состояние уборных комнат, камер хранения, ресторанное обслуживание. Таким образом, аэропорт Сочи снова признан лучшим по качеству обслуживания пассажиров в своей категории.
"Международный аэропорт Сочи по итогам первого квартала 2020 года признан лучшим аэропортом Европы с пассажиропотоком от 5 до 15 миллионов человек. По результатам исследования ASQ, аэропорт Сочи опередил 38 конкурентов в своей категории", — говорится в сообщении.
Уточняется, что согласно исследованиям, показатель "Общая удовлетворенность аэропортом" фактически не изменился и остался на высоком уровне — 4,68 (по 5-балльной шкале). При этом в воздушной гавани удалось улучшить показатели по таким критериям, как "Чистота в аэровокзальном комплексе" и "Легкость поиска пути в аэропорту". Пассажиры особо отметили комфортность пребывания в зоне ожидания.
"Даже в непростых условиях борьбы с пандемией, нам удается максимально обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров. Безусловно, сложившаяся ситуация с коронавирусом вносит изменения в наши планы, но мы намерены и дальше повышать комфорт и качество обслуживания пассажиров, а также развивать инновационные технологии", — цитируются в сообщении слова управляющего директора аэропорта Сергея Филиппова.
Аэропорт Сочи участвует в рейтинге ASQ ACI с 2015 года. По итогам 2019 года аэропорт Сочи в пятый раз признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров в своей категории.
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Новости путешествий , Сергей Филиппов
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