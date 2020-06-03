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Названы возмутительные поступки пассажиров самолета 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Названы возмутительные поступки пассажиров самолета
Фото: Globallookpress.com
Стюардесса с ником Shrey Para рассказала о самых возмутительных поступках пассажиров самолета, с которыми она сталкивалась за свою карьеру. Своим опытом девушка поделилась на форуме Quora, ее слова приводит издание Daily Express.
В первую очередь бортпроводница указала, что больше всего ее раздражает негодование пассажиров при просьбе показать посадочный талон перед заходом в самолет.
«Были случаи, когда туристы по каким-то причинам случайно путали рейс. Из-за таких и многих других ситуаций в целях безопасности авиакомпании требуют, чтобы мы проверяли билет перед посадкой»,
— пояснила девушка.
Кроме того, она выходит из себя, когда пассажиры требуют помощи при помещении ручной клади на багажную полку.
«Если вы не инвалид, не мать с младенцем, не беременная женщина и у вас нет серьезных проблем со здоровьем, пожалуйста, не просите стюардесс помочь вам закинуть чемодан наверх. В процессе мы получаем травмы, а авиакомпании не покрывают расходы на их лечение»,
— уточнила член экипажа, добавив, что некоторым сотрудницам даже приходилось уходить в неоплачиваемый отпуск для восстановления после подобных инцидентов.
Стюардесса также рассказала, что ей не нравится, когда пассажиры не приветствуют ее при посадке или проходят в самолет, опуская глаза. По ее словам, она ожидает от клиентов авиакомпании хотя бы улыбки.
Вдобавок девушка раздражается, если путешественники возвращают поднос с едой не в том же виде, каким он был выдан.
«Если вы даете мне поднос, на котором все перевернуто вверх дном, или просто накладываете несколько подносов друг на друга, то мне неудобно складывать их в тележку с мусором»,
— заключила она.
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