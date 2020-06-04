Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бортпроводники дали советы путешествующим во время пандемии пассажирам 

Lenta.ru и ещё 1 52 минуты назад
Бортпроводники дали советы туристам во время COVID-19
Фото: Ian Langsdon / Reuters
Бортпроводники рассказали пассажирам, как выбрать наименее загруженный рейс во время пандемии коронавируса. Своими советами они поделились на портале Reddit.
Как отметили сотрудники авиакомпаний, на загруженность рейсов повлияло их сокращение: многие перевозчики убрали до 80-90 процентов перелетов, поэтому избежать переполненного перелета сейчас практически невозможно.
В то же время, есть некоторые хитрости, позволяющие летать в более комфортных условиях. Например, выбирать для этого будние дни (в выходные пассажиров обычно больше) или авиакомпании, которые ввели блокировку средних кресел для обеспечения социального дистанцирования.
Кроме того, они порекомендовали отложить перелет до времени, когда рейсов станет больше, и самолеты немного разгрузятся. «Авиакомпании ожидают увеличения рейсов в июне на 40-60 процентов, потому, если вы подождете, ситуация улучшится», — написал MasterPh0.
Ранее сообщалось, что бортпроводники раскрыли правду о переполненных самолетах во время пандемии. Многие из них рассказали, что авиакомпании не соблюдают правила дистанцирования, потому рейсы оказываются «забронированными до предела».
Видео дня. Уголок России, где сходят с ума компасы и техника
Последние новости
Путин устроил разнос из-за разлива топлива в Норильске Путин устроил разнос из-за разлива топлива в Норильске Трамп захотел ядерного пакта с Россией Трамп захотел ядерного пакта с Россией Лукашенко отправил правительство в отставку Лукашенко отправил правительство в отставку
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
«Все санатории превратятся в рассадники COVID-19»
«Все санатории превратятся в рассадники COVID-19»
Москвичей не пустят к морю
Москвичей не пустят к морю
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
10:01
Самые опасные аттракционы не для слабонервных
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Куда полетела «Победа» в первый день лета
00:40
Куда полетела «Победа» в первый день лета
Новости путешествий
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
00:59
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение