Бортпроводники дали советы туристам во время COVID-19

Бортпроводники рассказали пассажирам, как выбрать наименее загруженный рейс во время пандемии коронавируса. Своими советами они поделились на портале Reddit.

Как отметили сотрудники авиакомпаний, на загруженность рейсов повлияло их сокращение: многие перевозчики убрали до 80-90 процентов перелетов, поэтому избежать переполненного перелета сейчас практически невозможно.

В то же время, есть некоторые хитрости, позволяющие летать в более комфортных условиях. Например, выбирать для этого будние дни (в выходные пассажиров обычно больше) или авиакомпании, которые ввели блокировку средних кресел для обеспечения социального дистанцирования.

Кроме того, они порекомендовали отложить перелет до времени, когда рейсов станет больше, и самолеты немного разгрузятся. «Авиакомпании ожидают увеличения рейсов в июне на 40-60 процентов, потому, если вы подождете, ситуация улучшится», — написал MasterPh0.

Ранее сообщалось, что бортпроводники раскрыли правду о переполненных самолетах во время пандемии. Многие из них рассказали, что авиакомпании не соблюдают правила дистанцирования, потому рейсы оказываются «забронированными до предела».