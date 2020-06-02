Россиянам вернут деньги за несостоявшиеся поездки

Россияне смогут вернуть деньги за поездки, которые были отложены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК.

Роспотребнадор раскритиковал то, что туристам вместо денег за отмененные поездки предлагают ваучеры. Сообщается, что в ведомстве отказались согласовать проект о легализации документов. Это произошло из-за того, что в них "не учитываются пассажирские гарантии".

Минтранс и Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов подписал и направил в Минфин Минэкономразвития письмо. В нем говорится, что в случае, если клиент компании решит не пользоваться ваучером, он сможет вернуть свои деньги только спустя три года.

Орлов отметил, что таким образом все риски перекладываются с перевозчика на потребителя, а срок в три года "не имеет экономических обоснований".

Также представитель ведомства отметил, что пассажир не сможет воспользоваться ваучером, если перевозчик обанкротится, отменятся рейсы по направлению или подорожают билеты.