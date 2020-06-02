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Россиянам вернут деньги за несостоявшиеся из-за пандемии поездки 

Елизавета Назарова 1 час назад
Россиянам вернут деньги за несостоявшиеся поездки
Фото: depositphotos.com
Россияне смогут вернуть деньги за поездки, которые были отложены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК.
Роспотребнадор раскритиковал то, что туристам вместо денег за отмененные поездки предлагают ваучеры. Сообщается, что в ведомстве отказались согласовать проект о легализации документов. Это произошло из-за того, что в них "не учитываются пассажирские гарантии".
Заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов подписал и направил в Минфин, Минтранс и Минэкономразвития письмо. В нем говорится, что в случае, если клиент компании решит не пользоваться ваучером, он сможет вернуть свои деньги только спустя три года.
Орлов отметил, что таким образом все риски перекладываются с перевозчика на потребителя, а срок в три года "не имеет экономических обоснований".
Также представитель ведомства отметил, что пассажир не сможет воспользоваться ваучером, если перевозчик обанкротится, отменятся рейсы по направлению или подорожают билеты.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне массово отказываются от поездок в Сочи в связи с ограничениями.
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Новости путешествий , Михаил Орлов , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , Минфин
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