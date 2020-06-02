Россияне смогут вернуть деньги за отмененные поездки

Роспотребнадзор раскритиковал идею лишить россиян права вернуть деньги за отмененные туристические поездки, предлагая взамен ваучеры. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, в ведомстве отказались согласовать подготовленный министерством транспорта проект постановления правительства о легализации документов, поскольку в них «не учитываются пассажирские гарантии».

Как говорится в письме, подписанном заместителем руководителя Роспотребнадзора Михаилом Орловым и отправленным в Минфин , Минтранс и Минэкономразвития , в случае, если клиент не воспользуется ваучером, он получит деньги за отмененный рейс только через три года.

«Это перекладывает риски перевозчика на потребителей», — отметил Орлов, добавив, что у срока в три года «нет экономических обоснований».

Также он подчеркнул, что проект не гарантирует того, что пассажиры смогут воспользоваться ваучером, если в течение трех лет отменятся рейсы по направлению, подорожают билеты или обанкротится перевозчик.

В завершение замглавы Роспотребнадзора порекомендовал Минтрансу и прочим ведомствам отразить в документе гарантии для пассажиров по исполнению авиакомпаниями своих обязательств перед ними.