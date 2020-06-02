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Идею лишить россиян права вернуть деньги за отмененные поездки раскритиковали 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне смогут вернуть деньги за отмененные поездки
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор раскритиковал идею лишить россиян права вернуть деньги за отмененные туристические поездки, предлагая взамен ваучеры. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным издания, в ведомстве отказались согласовать подготовленный министерством транспорта проект постановления правительства о легализации документов, поскольку в них «не учитываются пассажирские гарантии».
Как говорится в письме, подписанном заместителем руководителя Роспотребнадзора Михаилом Орловым и отправленным в Минфин, Минтранс и Минэкономразвития, в случае, если клиент не воспользуется ваучером, он получит деньги за отмененный рейс только через три года.
«Это перекладывает риски перевозчика на потребителей», — отметил Орлов, добавив, что у срока в три года «нет экономических обоснований».
Также он подчеркнул, что проект не гарантирует того, что пассажиры смогут воспользоваться ваучером, если в течение трех лет отменятся рейсы по направлению, подорожают билеты или обанкротится перевозчик.
В завершение замглавы Роспотребнадзора порекомендовал Минтрансу и прочим ведомствам отразить в документе гарантии для пассажиров по исполнению авиакомпаниями своих обязательств перед ними.
Ранее 2 июня стало известно, что Совет Федерации одобрил законопроект, позволяющий не возвращать туристам деньги за отмененные туры и бронирования в условиях пандемии коронавируса. Вместо этого организации смогут выдавать россиянам специальные ваучеры на будущие поездки.
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Новости путешествий , Григорий Березкин , Михаил Орлов , Совет Федерации , Минтранс РФ , Роспотребнадзор , Минэкономразвития , Минфин
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