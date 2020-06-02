Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда морская: курорты, где есть вероятность встретить селебритис 

WomanHit.ru 6 часов назад
Курорты, где есть вероятность встретить селебритис
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru расскажет о местах, где можно сделать сэлфи со звездой.
Многие из нас ищут место уединения, собираясь отдохнуть от шумного города. И все же никто не будет против встретить суперзвезду на соседнем шезлонге. Сегодня мы расскажем о самых популярных направлениях летнего отдыха селебритис. Кто знает, может, и у вас получится привезти домой фото со звездой.

Хорватия

В последние несколько лет звезды облюбовали уютный курорт на берегу Адриатического моря. Экологи признали Дубровник одним из самых чистых мест в Европе, а потому сюда стремятся даже те туристы, которые не обделены морским побережьем и в своей стране, например, французы, которые предпочитают жарким летом отправиться не в Ниццу, а прямиком в Хорватию. Что касается селебритис, Дубровник привлекает таких звезд, как Шон Коннери, Стив Бушеми и Кэтрин Зета-Джонс.

Италия

В Италии множество мест, где можно встретить знаменитость, однако наибольшее скопление звезд происходит на курорте Портофино. Отдых здесь далеко не бюджетный, позволить себе несколько недель в Портофино может только уверенно стоящий на ногах турист, таким образом селебритис лишены назойливого внимания поклонников. Звезды любят брать напрокат яхты и уходить в море на пару дней, периодически возвращаясь на берег для того, чтобы насладиться ночной жизнью города. Портофино обожает Мадонна, Стивен Спилберг и Шерон Стоун.

Мексика

Мексиканский курорт Кабо-сан-Лукас привлекает в основном голливудскую элиту, курорт удивит даже искушенного туриста: пятизвездочные отели, любые виды дайвинга, потрясающие пляжи и сервис на высочайшем уровне. Все, как любят артисты класса A. На местном пляже можно запросто встретить Дженнифер Энистон или Джессику Альбу с семьей. Если вы любите спокойный и красивый отдых, Кабо-сан-Лукас будет отличным вариантом для одной из поездок.

Малые Антильские острова

Наверное, не найдется человека, который останется равнодушным к островному отдыху, особенно если речь идет о таком потрясающем месте, как Барбадос. Кстати, именно здесь родилась поп-дива Рианна. Девушка часто прилетает на родину, занимается дайвингои и наслаждается свежайшими морепродуктами. Кроме Рианны Карибское побережье привлекает Кэти Перри и Наоми Уотсс.
Видео дня. Когда Краснодарский край примет туристов
WomanHit.ru: последние новости
Отели Европы предложат серьезные скидки Отели Европы предложат серьезные скидки Когда начнется курортный сезон в Крыму Когда начнется курортный сезон в Крыму Как слеза: топ−6 самых чистых пляжей мира Как слеза: топ−6 самых чистых пляжей мира
Комментарии
Новости путешествий , Кэтрин Зета-джонс , Стивен Спилберг , Стив Бушеми , Шерон Стоун , Шон Коннери , Дженнифер Энистон , Мадонна , Джессика Альба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
В России описали правила для туристов после COVID-19
В России описали правила для туристов после COVID-19
В Хорватии готовятся к приему российских туристов
В Хорватии готовятся к приему российских туристов
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Куда полетела «Победа» в первый день лета
00:40
Куда полетела «Победа» в первый день лета
Новости путешествий
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
00:59
Россияне массово отказываются от поездок в Сочи
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Когда Краснодарский край примет туристов
02:31
Когда Краснодарский край примет туристов
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение