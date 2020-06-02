Курорты, где есть вероятность встретить селебритис

WomanHit.ru расскажет о местах, где можно сделать сэлфи со звездой.

Многие из нас ищут место уединения, собираясь отдохнуть от шумного города. И все же никто не будет против встретить суперзвезду на соседнем шезлонге. Сегодня мы расскажем о самых популярных направлениях летнего отдыха селебритис. Кто знает, может, и у вас получится привезти домой фото со звездой.

Хорватия

Стив Бушеми и Кэтрин Зета-Джонс. В последние несколько лет звезды облюбовали уютный курорт на берегу Адриатического моря. Экологи признали Дубровник одним из самых чистых мест в Европе, а потому сюда стремятся даже те туристы, которые не обделены морским побережьем и в своей стране, например, французы, которые предпочитают жарким летом отправиться не в Ниццу, а прямиком в Хорватию. Что касается селебритис, Дубровник привлекает таких звезд, как Шон Коннери

Италия

Стивен Спилберг и Шерон Стоун. В Италии множество мест, где можно встретить знаменитость, однако наибольшее скопление звезд происходит на курорте Портофино. Отдых здесь далеко не бюджетный, позволить себе несколько недель в Портофино может только уверенно стоящий на ногах турист, таким образом селебритис лишены назойливого внимания поклонников. Звезды любят брать напрокат яхты и уходить в море на пару дней, периодически возвращаясь на берег для того, чтобы насладиться ночной жизнью города. Портофино обожает Мадонна

Мексика

Мексиканский курорт Кабо-сан-Лукас привлекает в основном голливудскую элиту, курорт удивит даже искушенного туриста: пятизвездочные отели, любые виды дайвинга, потрясающие пляжи и сервис на высочайшем уровне. Все, как любят артисты класса A. На местном пляже можно запросто встретить Дженнифер Энистон или Джессику Альбу с семьей. Если вы любите спокойный и красивый отдых, Кабо-сан-Лукас будет отличным вариантом для одной из поездок.

Малые Антильские острова

Наверное, не найдется человека, который останется равнодушным к островному отдыху, особенно если речь идет о таком потрясающем месте, как Барбадос. Кстати, именно здесь родилась поп-дива Рианна. Девушка часто прилетает на родину, занимается дайвингои и наслаждается свежайшими морепродуктами. Кроме Рианны Карибское побережье привлекает Кэти Перри и Наоми Уотсс.