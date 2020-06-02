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Россияне начали массово отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил 

Lenta.ru 1 час назад
Россияне массово отказываются от отдыха в Сочи
Фото: Lenta.ru
Российские туристы начали массово отказываться от забронированных поездок в Сочи из-за новых правил при заселении, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Речь идет о необходимости предоставлять справки об отсутствии коронавирусной инфекции, выданные не позднее чем за 48 часов, а также свидетельства об отсутствии контактов с зараженными.
«Большинство отказываются от поездок, ссылаясь на трудности с получением справок», — сообщила Тюрина.
По ее словам, путешественники либо не имеют возможности оформить такие документы в установленные сроки, либо отказываются это делать из-за высокой стоимости — от 1,3 тысячи до трех тысяч рублей на человека. «Это тоже очень дорого, ведь отдыхать едут в основном семьями», — пояснила собеседница агентства, подчеркнув, что отдыхающие, помимо прочего, не хотят находиться «взаперти, без пляжа и анимации, без ресторанов и прогулок по городу».
1 июня сообщалось, что новые требования приема туристов поставили под вопрос открытие многих отелей в Сочи. Так, часть санаториев не смогла открыться из-за высоких финансовых затрат, которые повлекло бы за собой исполнение рекомендаций Роспотребнадзора. В частности, еженедельное тестирование сотрудников на коронавирус в среднем обошлось бы их владельцам в два миллиона рублей.
Согласно данным властей Сочи, в городе были готовы к открытию 80 санаториев и комплексов с медицинской лицензией, однако лишь 34 из них заявили о начале приема туристов с 1 июня. Многие объекты размещения вынуждены переносить дату начала работы и возвращать деньги тем клиентам, которые не готовы приехать в назначенные сроки.
«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России ожидается в первой половине лета. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.
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Новости путешествий , Ирина Тюрина , Роспотребнадзор , Российский союз туриндустрии , Интерфакс
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