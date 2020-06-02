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Выяснилось, что сейчас происходит на курортах Египта 

РИА Новости 3 часа назад
«Голодные бунты»: что происходит на курортах Египта
Фото: depositphotos.com
Эксперты рассказали, что сейчас происходит на курортах Египта, сообщает АТОР.
Власти разрешили гостиницам начать работать с 15 мая, но только при наличии "сертификата здоровья" и максимальной загрузке в 25 процентов. Границы страны закрыты, туркомпании делают ставку на внутренний рынок, чтобы, в том числе, отработать все протоколы безопасности для возвращения иностранных гостей.
По данным египетских СМИ, из 172 отелей страны, которые пожелали пройти "антивирусную" сертификацию, это удалось сделать только 72 объектам. В последние две недели, как и ожидалось, они работали с минимальной загрузкой — она даже не достигала установленных правительством лимитов.
На курортах Южного Синая это показатель составлял восемь процентов, в туристической зоне Хургады — 13 процентов. Но избежать заражения гостей все же не удалось.

Коронавируса избежать не удалось

Спустя неделю после возобновления работы красноморских курортов, в одном из отелей Эль-Гуны у местного туриста обнаружен коронавирус. Как заявил губернатор провинции Красного моря Амр Ханафи, его нашли у женщины, которая проживала в отеле несколько дней. По словам чиновника, инфекцию "поймали" с помощью тепловизора на входе в отель — у женщины был жар.
В тот момент в 42 гостиницах курорта проживали около двух тысяч местных туристов. Губернатор отрицает случаи заражения других постояльцев и сотрудников, как и отдыхающих в других отелях, с которыми заболевшая женщина могла пересекаться на пляже.

"Голодные бунты" в отелях Хургады

Согласно "сертификатам здоровья", в египетских отелях не допускается открытый буфет. Гостиницам, которые по-прежнему заявляют, что работают по системе All Inclusive, рекомендовано организовать комплексную подачу блюд. Однако некоторые отели в Хургаде решили на первом этапе минимизировать расходы на питание.
По сообщению египетских СМИ, на курорте вспыхнули своего рода "голодные бунты": отдыхающие потребовали вернуть "шведский стол". Несколько сотен человек даже подали жалобы губернатору, рассказывая о "скудности" предоставляемого им комплексного питания.
Было найдено компромиссное решение: туристы, которым не хватает подаваемых порций блюд в рамках комплексного меню, могут обращаться за добавкой.
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