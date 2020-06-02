Кто сможет посещать Болгарию с 1 июня

Все новости на карте

Болгария назвала государства, туристы из которых уже могут посещать курорты, сообщает АТОР.

По сообщению министерства туризма Болгарии, с 1 июня въехать в страну без обязательного двухнедельного карантина могут граждане 29 стран. В этом списке — государства ЕС . На текущем этапе Болгария отказалась принимать путешественников, приезжающих из Турции, Украины, Белоруссии и Великобритании.

В силу сложной эпидемиологической обстановки в РФ, российских туристов пока тоже не пустят на курорты.

Как сообщили в Минтуризма Болгарии, список "разрешенных" стран будет дополняться по мере улучшения ситуации на зарубежных рынках.

Требовать у иностранцев справки об отсутствии коронавируса власти не станут: при въезде гостей попросят заполнить декларацию о том, что они проинформированы об эпидемической обстановке и принимают все условия.

В сообщении Минтуризма Болгарии подчеркивается, что обязательный 14-дневный карантин отменяется только для лиц, прибывающих из вышеперечисленных 29 стран, и являющихся гражданами стран-членов ЕС, Великобритании и Северной Ирландии, Сербии и Северной Македонии.

Таким образом, если в Болгарию прибудут граждане РФ, проживающие в Европе, им придется отправиться на двухнедельную самоизоляцию.