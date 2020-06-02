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Глава авиакомпании сказал, когда откроют заграницу 

Екатерина Ёлкина 2 часа назад
Глава авиакомпании сказал, когда откроют заграницу
Фото: depositphotos.com
Директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов рассказал, когда может быть открыто международное авиасообщение в интервью изданию РБК.
По мнению руководителя авиакомпании, уже в августе-сентябре можно ожидать восстановления полетов в другие государства. Сергей Скуратов предполагает, что сначала это будут страны СНГ.
«Может быть, [разрешат авиаперелеты] в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», — отметил глава компании.
Напомним, что международное авиасообщение прекращено с 27 марта.
Ранее "Рамблер" писал о том, что москвичей не пустят на море.
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