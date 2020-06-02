Названы сроки допуска россиян в Италию 

Российские туроператоры поделились прогнозом, когда будут открыты границы Италии для россиян. Об этом сообщает портал Ассоциации туроператоров России.

По мнению экспертов, Италия настроена весьма лояльно к путешественникам из России, а значит вполне можно ожидать восстановления турпотока. А сроки зависят от того, когда будут открыты границы и возобновлено авиасообщение между странами.

Специалисты полагают, что это может произойти осенью, хотя есть предположение, что первые россияне смогут попасть в Италию к концу июля.