Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы сроки допуска россиян в Италию 

Екатерина Ёлкина 3 часа назад
Российские туроператоры поделились прогнозом, когда будут открыты границы Италии для россиян. Об этом сообщает портал Ассоциации туроператоров России.
По мнению экспертов, Италия настроена весьма лояльно к путешественникам из России, а значит вполне можно ожидать восстановления турпотока. А сроки зависят от того, когда будут открыты границы и возобновлено авиасообщение между странами.
Специалисты полагают, что это может произойти осенью, хотя есть предположение, что первые россияне смогут попасть в Италию к концу июля.
Ранее "Рамблер" писал о том, что москвичей не пустят к морю.
Новости путешествий , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне не смогут поехать в Европу
Россияне не смогут поехать в Европу
Путин озадачился из-за открытия стран для туризма
Путин озадачился из-за открытия стран для туризма
«Границы откроют в июле»
«Границы откроют в июле»
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
10:10
Уголок России, где сходят с ума компасы и гаджеты
Новости путешествий
Греция открывает курорты для иностранцев
00:47
Греция открывает курорты для иностранцев
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Куда полетела «Победа» в первый день лета
00:40
Куда полетела «Победа» в первый день лета
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Когда Краснодарский край примет туристов
02:31
Когда Краснодарский край примет туристов
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение