Как теперь работают пляжи в Испании 

Испания постепенно возвращается к привычной жизни. На прошлой неделе в рамках смягчения карантинных мер в стране начали открывать пляжи. Однако, чтобы позагорать и покупаться, отдыхающие будут обязаны соблюдать правила безопасности. Для этого на территориях создают специальные условия. "Рамблер" рассказывает, как теперь в Испании работают пляжи.

Министерство здравоохранения страны выпустило общие рекомендации. Согласно им, отдыхающие должны располагаться друг от друга на расстоянии не менее двух метров. Местные власти обязаны будут следить за тем, чтобы на пляжах регулярно дезинфицировали шезлонги и другие предметы общего пользования.

Однако в регионах Испании могут вводить и дополнительные ограничительные меры. Например, на Майорке разлиновали пляжи на отдельные участки, чтобы никто не нарушал пространство друг друга. На севере Тенерифе решили сделать специальные зоны для пожилых людей, пар и семей с детьми. А полосу перед заходом в воду освободили, чтобы там можно было гулять.

@mirtanatale

Где-то придумали "ложные зонтики". Это специальные места, которые нельзя занимать. В городах Лас-Пальмас-де-Гран-Канария на Канарских островах и Канет-де-Беренгер в Валенсии было предложено ходить на пляжи по записи через мобильное приложение.

В Малаге на юге Испании планируют использовать специальные датчики, чтобы следить за наполненностью пляжей. Их разместят на уличных фонарях вдоль набережной. Через приложение люди смогут увидеть, какие территории уже полностью заполнены отдыхающими, а какие еще свободны.