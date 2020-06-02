Раскрыты покупки россиян перед отпуском в пандемию 

Российские туристы не теряют надежды отдохнуть этим летом и готовятся к поездкам после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провел опрос и выяснил, что покупают россияне.

По результатам опроса, 38,2% ответивших продолжают делать покупки к отпуску. Из них 29,4% выбрали одежду для прогулок и фотосессий, 20,7% — купальники, пляжные зонты и подстилки, а 20,1% — новые чемоданы. Снаряжение для активного туризма покупают 14% участников опроса, а 15,2% берут косметику, в том числе товары для личной гигиены.

При этом 62,6% участников опроса ответили, что пока отложили покупки и озаботятся этим ближе к отпуску.