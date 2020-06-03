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Названа цена отдыха в России после пандемии 

Lenta.ru и ещё 8 45 минут назад
Названа цена отдыха в России после пандемии
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
«Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определенным направлениям на 10-15 процентов ниже за счет перевозки»,
— отметил эксперт.
По его словам, средняя цена путевки на двоих в отели Сочи или Крыма в 2020 году составит примерно 20-30 тысяч рублей. Барзыкин также считает, что в предстоящий туристический сезон отдыхающих будет на 30-40 процентов меньше, чем обычно.
«И не только потому, что проблемы, а потому что люди деньги на еду тратят и постараются за это время хоть что-то заработать»,
— пояснил он.
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Новости путешествий , Юрий Барзыкин , Российский союз туриндустрии
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