Названа цена отдыха в России после пандемии 

Юрий Барзыкин. Стоимость отдыха на российских курортах не будет повышаться после пандемии коронавируса и останется на прошлогоднем уровне. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии

«Цены не будут выше, чем в прошлом году. А даже по определенным направлениям на 10-15 процентов ниже за счет перевозки»,

— отметил эксперт.

По его словам, средняя цена путевки на двоих в отели Сочи или Крыма в 2020 году составит примерно 20-30 тысяч рублей. Барзыкин также считает, что в предстоящий туристический сезон отдыхающих будет на 30-40 процентов меньше, чем обычно.

«И не только потому, что проблемы, а потому что люди деньги на еду тратят и постараются за это время хоть что-то заработать»,

— пояснил он.