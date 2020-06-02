Пилот предсказал дату запуска рейсов за рубеж

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Российские авиакомпании, приостановившие международное авиасообщение на фоне пандемии коронавируса, могут запустить рейсы за рубеж уже 15 июля. Такую дату в беседе с URA.RU предсказал заслуженный пилот России Вадим Базыкин

«Это реально. Я думаю, даже пораньше, где-нибудь с 15 июля. Я просто в этих обсуждениях участвую. Это они так, с "запасиком" берут август, но я думаю, что на самом деле пораньше немножко», — пояснил собеседник портала.

По его словам, в первое время после восстановления полетов перевозчикам придется работать в убыток.

В случае же, если рейсы за границу не возобновятся до августа, для авиакомпаний наступят тяжелые времена.

«Если не начнут летать в августе, то можно уже, наверное, и не начинать летать. Просто из этой ситуации уже не вылезти», — заключил Базыкин.

Ранее генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в «августе-сентябре». По его словам, восстановление заграничных рейсов будет происходить постепенно, и на первом этапе снятия ограничений могут быть запущены полеты в страны СНГ.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.