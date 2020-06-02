Раскрыты преимущества работы бортпроводницей 

Бывшая бортпроводница назвала главным преимуществом своей профессии эмоции. Своим мнением Аласандра Джонсон (Alasandra Johnson) поделилась в официальном Instagram-аккаунте.

Так, по словам девушки, она до сих пор скучает по работе из-за того, что та всегда приносила ей много впечатлений. «Я была свидетелем того, как люди переживают печаль, счастье, боль, испуг, гнев, любовь и многое другое», — пояснила она.

Кроме того, Джонсон отметила, что эта профессия подарила ей и ее коллегам незабываемый образ жизни. Она также рассказала, что главное счастье для бортпроводницы — это улыбка на лице пассажира.

В ноябре 2019 года бывший сотрудник British Airways (BA) рассказал, какие черты характера важны для авиакомпаний при найме стюардесс на работу. По словам менеджера по работе с бортпроводниками Саймона Мартона (Simon Marton), они ищут людей, которые отличаются «игривостью» и «бодростью», а также способных трудиться, не покладая рук.