Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Раскрыты преимущества работы бортпроводницей 

Lenta.ru 52 минуты назад
Раскрыты преимущества работы бортпроводницей
Фото: Страница Аласандры Джонсон в Facebook
Бывшая бортпроводница назвала главным преимуществом своей профессии эмоции. Своим мнением Аласандра Джонсон (Alasandra Johnson) поделилась в официальном Instagram-аккаунте.
Так, по словам девушки, она до сих пор скучает по работе из-за того, что та всегда приносила ей много впечатлений. «Я была свидетелем того, как люди переживают печаль, счастье, боль, испуг, гнев, любовь и многое другое», — пояснила она.
Кроме того, Джонсон отметила, что эта профессия подарила ей и ее коллегам незабываемый образ жизни. Она также рассказала, что главное счастье для бортпроводницы — это улыбка на лице пассажира.
В ноябре 2019 года бывший сотрудник British Airways (BA) рассказал, какие черты характера важны для авиакомпаний при найме стюардесс на работу. По словам менеджера по работе с бортпроводниками Саймона Мартона (Simon Marton), они ищут людей, которые отличаются «игривостью» и «бодростью», а также способных трудиться, не покладая рук.
Видео дня. Когда Краснодарский край примет туристов
Последние новости
В России выявили 8863 новых случая заражения коронавирусом В России выявили 8863 новых случая заражения коронавирусом Москвичам пообещали жару до 28 градусов Москвичам пообещали жару до 28 градусов Курс доллара обвалился Курс доллара обвалился
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты покупки россиян перед отпуском в пандемию
Раскрыты покупки россиян перед отпуском в пандемию
Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию
Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию
Любимый русскими курорт готовится принять туристов
Любимый русскими курорт готовится принять туристов
Требование об антивирусной рассадке отменили
Требование об антивирусной рассадке отменили
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
00:26
Наконец открылись санатории в Краснодарском крае
Новости путешествий
Куда полетела «Победа» в первый день лета
00:40
Куда полетела «Победа» в первый день лета
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Когда Краснодарский край примет туристов
02:31
Когда Краснодарский край примет туристов
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
04:48
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
Новости путешествий
Москвичей не пустят к морю
03:46
Москвичей не пустят к морю
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение