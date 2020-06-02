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Оставшаяся без работы стюардесса обрела полезный навык на самоизоляции 

Lenta.ru 3 часа назад
Стюардесса обрела полезный навык на самоизоляции
Фото: Globallookpress.com
Стюардесса, оставшаяся без работы во время пандемии коронавируса, решила провести время с пользой и стала изучать язык жестов для общения с глухонемыми пассажирами. Об этом сообщает Daily Mirror.
Бортпроводница рассказала свою историю на Reddit, комментируя пост пользователя MCat1822, который написал, что переживает перед первым одиночным перелетом из-за своей глухоты и не хочет доставлять неудобств членам экипажа.
«Я изучаю язык жестов, находясь на карантине, поэтому буду знать несколько фраз, когда вернусь к полетам. У меня были глухонемые пассажиры, потому чувствую, что было бы неплохо обучиться этому», — написала девушка с ником TfiwsRolyat31, посоветовав автору поста «не стесняться использовать приложения телефона, особенно в чрезвычайной ситуации».
Другая стюардесса с ником _CoachMcGuirk написала, что работа с пассажирами с особыми потребностями входит в ее обязанности, и она «была бы рада передать телефон с заметками даже во время пандемии коронавируса».
«Это часть моей работы, и я не могу отказать человеку в базовом обслуживании. Надеюсь, никто на борту не доставит вам хлопот», — отметила бортпроводница.
Остальные пользователи посоветовали пассажиру предупредить авиакомпанию о своей глухоте или взять с собой большой блокнот и ручку.
Ранее сообщалось, что сотрудница американской авиакомпании American Airlines обвинила руководство в разжигании второй волны коронавируса. Девушка заявила, что ее начальство препятствует использованию сотрудниками средств индивидуальной защиты, в то время как на борту могут быть зараженные.
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