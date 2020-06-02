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Глава российской авиакомпании назвал сроки возобновления полетов за границу 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
Глава авиакомпании сказал, когда откроют заграницу
Фото: «Коммерсантъ»
Международное авиасообщение, приостановленное на фоне пандемии коронавируса, может возобновиться уже в «августе-сентябре». Такие сроки в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК назвал генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.
По его словам, восстановление заграничных рейсов будет происходить постепенно, и на первом этапе снятия ограничений могут быть запущены полеты в страны СНГ.
«Может быть, [разрешат авиаперелеты] в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», — заключил Скуратов.
18 мая вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что международное авиасообщение с учетом положительной динамики в ситуации с распространением коронавируса может быть восстановлено уже в третьем квартале 2020 года. По его мнению, главное условие для возобновления полетов — существенное снижение числа заражений.
В апреле основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил, что перелеты за границу могут быть возобновлены только в апреле 2021 года. По его мнению, прогноз обусловлен тем, что в мире начнется очередная вспышка заболевания, и все принятые меры, в том числе режим изоляции, будут вновь введены или продлены.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.
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Новости путешествий , Сергей Скуратов , Григорий Березкин , Дмитрий Горин , Владислав Филев , Ассоциация туроператоров России , АК S7 , Уральские авиалинии , РБК
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