Выяснилось, каких туристов пустят на курорты Кипра

Власти Кипра рассказали, каких туристов пустят на курорты, сообщает АТОР.

Кипр на основе доступных эпидемиологических данных составил список из 19 стран Европы, граждане которых смогут прибыть в страну в июне. Страны разделены на две группы (A и B). В первую вошли 13 государств Европы, во вторую — шесть.

Прием иностранных гостей будет проходить в два этапа. C 9 по 19 июня туристы должны будут иметь при себе сертификат об отсутствии у них коронавируса. При этом тест должен быть сдан не позднее, чем за 72 часа до вылета. С 20 июня такой документ будут требовать только у приезжающих из стран группы B.

Сертификат потребуется до посадки на рейс и на паспортном контроле. Если у путешественника нет теста на коронавирус, ему предложат пройти тестирование по прибытию. Стоимость — 60 евро, результат — не позднее, чем через 24 часа. На это время туристам предложат изолироваться в забронированных номерах.

В самолете все пассажиры, направляющиеся на Кипр, обязаны быть в маске. По прибытии их ждет термометрия. Некоторым будет предложено пройти бесплатный тест на коронавирус, независимо от того, откуда они прилетели.

Также все въезжающие будут обязаны заполнить "Декларацию путешественника COVID-19". Это можно сделать онлайн на веб-сайте МИД Кипра или на стойках регистрации в аэропорту вылета. Заполненная копия декларации будет запрошена до посадки на борт и при пограничном контроле в пункте назначения.

Во время отдыха на острове туристов попросят соблюдать дистанцию в два квадратных метра на улице и три — в помещении. Там, где физическое дистанцирование невозможно, ношение маски для лица будет обязательным (самолеты, аэропорты, порты, такси, автобусы, лифты).

Шезлонги на пляжах, столики в кафе поставят в двух метрах друг от друга. Сотрудники отелей будут носить защитные маски на лице. Гостям везде предложат расплатиться картой и воспользоваться антисептиком.

Россия, Великобритания, Украина, Грузия, Казахстан, Белоруссия, США и Швеция пока включены в группу стран высокого риска. Однако кипрские власти обещают корректировать списки по мере изменения эпидемиологической ситуации.

По прогнозам кипрской стороны, островное государство сможет вновь принять британских и российских туристов в июле. "Я ожидаю, что ситуация в таких важных для нас странах, как Великобритания, Россия и Швеция позволит их гражданам путешествовать на Кипр в начале июля. Я довольно оптимистично настроен по этому поводу", — заявил заместитель министра туризма Саввас Пердиос.