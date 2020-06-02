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Власти Кипра рассказали, каких туристов пустят на курорты 

РИА Новости и ещё 1 24 минуты назад
Выяснилось, каких туристов пустят на курорты Кипра
Фото: РИА Новости
Власти Кипра рассказали, каких туристов пустят на курорты, сообщает АТОР.
Кипр на основе доступных эпидемиологических данных составил список из 19 стран Европы, граждане которых смогут прибыть в страну в июне. Страны разделены на две группы (A и B). В первую вошли 13 государств Европы, во вторую — шесть.
Прием иностранных гостей будет проходить в два этапа. C 9 по 19 июня туристы должны будут иметь при себе сертификат об отсутствии у них коронавируса. При этом тест должен быть сдан не позднее, чем за 72 часа до вылета. С 20 июня такой документ будут требовать только у приезжающих из стран группы B.
Сертификат потребуется до посадки на рейс и на паспортном контроле. Если у путешественника нет теста на коронавирус, ему предложат пройти тестирование по прибытию. Стоимость — 60 евро, результат — не позднее, чем через 24 часа. На это время туристам предложат изолироваться в забронированных номерах.
В самолете все пассажиры, направляющиеся на Кипр, обязаны быть в маске. По прибытии их ждет термометрия. Некоторым будет предложено пройти бесплатный тест на коронавирус, независимо от того, откуда они прилетели.
Также все въезжающие будут обязаны заполнить "Декларацию путешественника COVID-19". Это можно сделать онлайн на веб-сайте МИД Кипра или на стойках регистрации в аэропорту вылета. Заполненная копия декларации будет запрошена до посадки на борт и при пограничном контроле в пункте назначения.
Во время отдыха на острове туристов попросят соблюдать дистанцию в два квадратных метра на улице и три — в помещении. Там, где физическое дистанцирование невозможно, ношение маски для лица будет обязательным (самолеты, аэропорты, порты, такси, автобусы, лифты).
Шезлонги на пляжах, столики в кафе поставят в двух метрах друг от друга. Сотрудники отелей будут носить защитные маски на лице. Гостям везде предложат расплатиться картой и воспользоваться антисептиком.
Россия, Великобритания, Украина, Грузия, Казахстан, Белоруссия, США и Швеция пока включены в группу стран высокого риска. Однако кипрские власти обещают корректировать списки по мере изменения эпидемиологической ситуации.
По прогнозам кипрской стороны, островное государство сможет вновь принять британских и российских туристов в июле. "Я ожидаю, что ситуация в таких важных для нас странах, как Великобритания, Россия и Швеция позволит их гражданам путешествовать на Кипр в начале июля. Я довольно оптимистично настроен по этому поводу", — заявил заместитель министра туризма Саввас Пердиос.
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