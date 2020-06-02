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Раскрыты главные покупки готовящихся к отпуску при пандемии россиян 

Lenta.ru 9 часов назад
Раскрыты покупки россиян перед отпуском в пандемию
Фото: «Коммерсантъ»
Раскрыты главные покупки российских туристов, которые надеются на скорое снятие введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений и готовятся к возобновлению путешествий. Об этом говорится в результатах опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, 38,2 процента россиян во время режима изоляции продолжали приобретать товары для потенциального отпуска. Так, 29,4 процента из них купили одежду для прогулок и фотосессий в новом месте, 20,7 процента — купальники, пляжные зонты и подстилки, а 20,1 процента — новые чемоданы.
Кроме того, 14 процентов пользователей приобрели специальное снаряжение для активного туризма — костюмы, обувь, рюкзаки, оборудование для походов, альпинизма, дайвинга. Также 15,2 процента озаботились покупкой косметических наборов для путешествий, включающих мини-емкости для жидкостей и одноразовые предметы личной гигиены.
«Больше половины пользователей, 62,6 процента, не покупают сейчас товары, необходимые для отпуска, так как решили сделать это ближе к поездке. А значит, они предполагают, что все-таки отправятся в путешествие и просто ждут момента, когда это станет известно наверняка», — заключили в пресс-службе сервиса.
29 мая сообщалось, что МИД России призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом. Как отметили в министерстве, гражданам стоит учитывать, что большинство популярных стран и курортов пока не делали заявлений об открытии границ для россиян, и по некоторым из них информация появится только в конце июня.
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Новости путешествий , МИД , Lenta.ru
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