Москвичей не пустят к морю

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Роспотребнадзор советует москвичам отдыхать «в своей полосе» 

Мария Сергеева 3 часа назад
Жители регионов с благополучной эпидемиологической обстановкой первыми смогут отправиться на отдых, а вот москвичам пока рекомендуется проводить отпускные дни в пределах столичного региона. Об этом рассказала в интервью телеканалу "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РБК.
По словам руководителя ведомства, нельзя "из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то".
"Это уже будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах и как она будет развиваться в тех местах, где мы привыкли отдыхать" — уточнила Попова.
Согласно ее оценке, москвичи пока смогут отдыхать только в пределах своего региона, подчеркнув, что многие "с удовольствием отдыхают в своей полосе".
Ранее "Рамблер" писал, что с 1 июня регионы могут открывать любые отели.
Новости путешествий , Видео , Анна Попова , Роспотребнадзор
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