Москвичей не пустят к морю

Жители регионов с благополучной эпидемиологической обстановкой первыми смогут отправиться на отдых, а вот москвичам пока рекомендуется проводить отпускные дни в пределах столичного региона. Об этом рассказала в интервью телеканалу "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова , передает РБК.

По словам руководителя ведомства, нельзя "из горячей точки или с высокого эпидподъема отправлять людей или отпускать куда-то".

"Это уже будет зависеть от того, как будет развиваться эпидситуация в регионах и как она будет развиваться в тех местах, где мы привыкли отдыхать" — уточнила Попова.

Согласно ее оценке, москвичи пока смогут отдыхать только в пределах своего региона, подчеркнув, что многие "с удовольствием отдыхают в своей полосе".