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Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию
Фото: Remo Casilli / Reuters
Российские туроператоры считают, что лояльная позиция Италии по открытию границ для туристов поспособствует скорейшему восстановлению турпотока с Россией. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.
Эксперты подчеркивают, что сроки допуска российских путешественников в страну напрямую зависят от снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений — открытия границ и возобновления международного авиасообщения.
Согласно некоторым прогнозам, это может произойти не раньше сентября-октября текущего года. В то же время есть мнение, что первых россиян в Италии примут уже в конце июля, так как итальянские власти готовят некие соглашения по «туристическим коридорам» с Германией, Россией и Китаем.
Кроме того, известно, что в настоящее время основной спрос по данному направлению у российских туристов приходится на бархатный сезон и осень — они откладывают отпуск на более поздние даты из-за неуверенности в сроках открытия границ, объясняют туроператоры.
1 июня Италия объявила о том, что ожидает путешественников из России с 15 июня. Также стало известно, что после открытия границ страна не планирует вводить специальные справки об отсутствии коронавируса для приезжающих иностранцев.
Всего за время эпидемии в Италии выявили 233 тысячи случаев заражения коронавирусом. При этом официальное число выздоровевших составляет 158 тысяч человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 33,5 тысячи.
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