Спрогнозированы сроки допуска россиян в Италию 

Российские туроператоры считают, что лояльная позиция Италии по открытию границ для туристов поспособствует скорейшему восстановлению турпотока с Россией. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России.

Эксперты подчеркивают, что сроки допуска российских путешественников в страну напрямую зависят от снятия введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений — открытия границ и возобновления международного авиасообщения.

Согласно некоторым прогнозам, это может произойти не раньше сентября-октября текущего года. В то же время есть мнение, что первых россиян в Италии примут уже в конце июля, так как итальянские власти готовят некие соглашения по «туристическим коридорам» с Германией, Россией и Китаем.

Кроме того, известно, что в настоящее время основной спрос по данному направлению у российских туристов приходится на бархатный сезон и осень — они откладывают отпуск на более поздние даты из-за неуверенности в сроках открытия границ, объясняют туроператоры.

1 июня Италия объявила о том, что ожидает путешественников из России с 15 июня. Также стало известно, что после открытия границ страна не планирует вводить специальные справки об отсутствии коронавируса для приезжающих иностранцев.

Всего за время эпидемии в Италии выявили 233 тысячи случаев заражения коронавирусом. При этом официальное число выздоровевших составляет 158 тысяч человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 33,5 тысячи.