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Ужасающие аэропорты России, не внушающие доверия 

Елизавета Назарова 1 час назад
Ужасающие аэропорты России, не внушающие доверия
Фото: @d1als
Путешествия ассоциируются у многих с поездкой на поезде или с комфортным самолетом. Однако по статистике 80% людей в мире боятся перелетов. Поэтому им важно чувствовать комфорт уже в аэропорте. Если в столицах крупных городов аэропорты современные и большие, то в провинции России сохранились здания, которые смотрятся ненадежно. В преддверии перелетов по России "Рамблер" показывает, к чему нужно готовиться.

Диксон

Аэропорт был построен еще в 30-е годы прошлого века для освоения Севера, и с тех пор его ни разу не ремонтировали и не реставрировали. В аэропорт прилетают регулярные пассажирские рейсы и чартерные грузовые перевозки. К 2010 году он находился в настолько плохом состоянии, что его решили закрыть, но это значительно затруднило коммуникации с поселком, поэтому воздушную гавань открыли вновь. С 2011 года аэропорт реконструируют.

Сеймчан

@metis_49
Аэродром и его здание были построены в ранние годы войны для перегона самолетов между Аляской и Сибирью. До распада СССР аэропорт использовали геологов, лесных охранников и ледовой разведки. Сейчас в поселке проживает чуть больше двух тысяч человек, а из аэропорта ходят чартерные рейсы до Магадана. В некоторых случаях здесь садятся легкомоторные самолеты с геологами. Здание аэропорта не реконструируют из-за того, что оно является культурным наследием народов России.

Соловки

Wikipedia.org
Аэропорт был построен еще в довоенное время. С 1941 года его активно использовали воздушные силы Советского Союза. Несколько раз в неделю из Соловков регулярно летают рейсы в аэропорты Архангельска, Москвы и Петрозаводск. Несмотря на то, что авиасообщение тут очень развито, но сильно зависит от погодных условий. Очень часто остров лишается авиасообщения из-за тумана, ветра и дождей.
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