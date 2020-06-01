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Где находятся самые красивые заповедники России 

Анастасия Иванова 4 часа назад
В России большое количество национальных парков и заповедников, которые стоит увидеть. Особенно это актуально сейчас, когда скорое открытие границ стоит под большим вопросом. Территории заповедников строго охраняются, однако некоторые доступны для туристов. "Рамблер" рассказывает о самых красивых из них.

Катунский заповедник

wikipedia.org
Заповедник расположен на Алтае, в его самой высокогорной части — на Катунском хребте. Его территория внесена в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В Катунском заповеднике есть все, чтобы насладиться природой Алтая: высокогорья с ледниками, скалы, реки с водопадами, озера и альпийские луга.

Кузнецкий Алатау

wikipedia.org
Кузнецкий Алатау — заповедник в Кемеровской области. Для него характерна уникальная экосистема. Большая часть заповедника покрыта горными таежными лесами. В Кузнецком Алатау много туристических маршрутов: пеших, сплавных и снегоходных. Путешественники приезжают сюда как летом, так и зимой.

Байкальский заповедник

wikipedia.org
Заповедник расположен в Иркутской области, вокруг самого глубокого озера в мире — Байкала. 70 процентов территории — это хвойные и лиственные леса. Многие животные и растения Байкала занесены в Красную книгу и находятся под охраной. Например, нерпа, северный олень, красный волк и снежный барс. Туристов ждут в заповеднике круглый год. Там можно попробовать знаменитого байкальского омуля, искупаться в прозрачной воде летом, а зимой походить по льду.
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Новости путешествий , Видео , ЮНЕСКО
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