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Как страны заманивают туристов в пандемию 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Как страны заманивают туристов в пандемию
Фото: depositphotos.com
Из-за пандемии эксперты предрекли спад мирового туризма. Многие страны пытаются вернуть туристов на свои курорты и заманивают туристов различными выгодными предложениями. "Рамблер" рассказывает, какие бонусы можно получить за поездки в разные страны.

Болгария

Эта страна объявила, что пустит к себе всех желающих туристов даже без тестов на коронавирус. На въезде в страну турист должен будет заполнить декларацию о том, что он знает об эпидемиологической обстановке, а также, что при коронавирусе в Болгарии он будет лечиться за счет страховки или за свои деньги. Кроме того, многие пляжи курортов этой страны станут бесплатными, как и лежаки и зонтики на них. Учитывая, что в Болгарию не самые дорогие туры, поездка туда обойдется еще дешевле.

Мексика

Несмотря на то, что Латинская Америка стала новым эпицентром коронавируса, в Мексике уже думают о том, как восстанавливать международный туризм. Планируется, что для туристов из других стран сделают скидки на проживание в отелях Канкуна. Планируется снижать цену на 50%, таким образом, если человек едет отдыхать на 10 дней, оплатить ему отель нужно будет только за пять. Также планируется сделать субсидированные рейсы в Канкун.

Сицилия

Только в одном регионе Италии планируется развивать внешний туризм. Меньше всего от COVID-19 пострадала Сицилия, поэтому туда привлекают путешественников из других стран. Так, за три купленные ночи в отеле туристы получат одну бесплатную. Кроме того, бесплатными сделают музеи и картинные галереи.
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