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Предполагается, что россияне будут больше путешествовать по своей стране и выбирать надежные направления. Об этом рассказал Оливье Мансо генеральный директор французского туроператора Club Med в РФ в интервью Ассоциации туроператоров России (АТОР)

По его мнению, ожидается резкий рост популярности российских курортов, а когда границы откроются российские путешественники устремятся в ближайшие европейские страны.

«При этом мы уже сейчас можем сказать, что поведенческие характеристики российского клиента будут отличаться от европейского. Европейский клиент будет путешествовать больше на машине, ведь в Европе на автомобиле можно добраться практически до любого европейского курорта», — уточнил Монсо.

Он считает, что туристы будут избегать сложных маршрутов и трансферов выбирая ближайшие направления.