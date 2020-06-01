Предполагается, что россияне будут больше путешествовать по своей стране и выбирать надежные направления. Об этом рассказал Оливье Мансо генеральный директор французского туроператора Club Med в РФ в интервью Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
По его мнению, ожидается резкий рост популярности российских курортов, а когда границы откроются российские путешественники устремятся в ближайшие европейские страны.
«При этом мы уже сейчас можем сказать, что поведенческие характеристики российского клиента будут отличаться от европейского. Европейский клиент будет путешествовать больше на машине, ведь в Европе на автомобиле можно добраться практически до любого европейского курорта», — уточнил Монсо.
Он считает, что туристы будут избегать сложных маршрутов и трансферов выбирая ближайшие направления.
«В России же премиальному клиенту придется в любом случае лететь на самолете, независимо от того, где он захочет оказаться — на пляже или в горах. И так как российским клиентам не избежать перелетов даже по своей стране, то и заграничные направления, и отдых внутри страны будут вполне возможны и востребованы», — объяснил эксперт.
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