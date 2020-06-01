Требование об антивирусной рассадке отменили

Роспотребнадзор отменил требование к авиакомпаниям антивирусную рассадку пассажиров, при которой возможно заполнение только половины самолета. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как отмечает издание, информацию подтвердили в самом ведомстве. Там сообщили, что в рекомендациях, подготовленных Росавиацией , требований по заполнению салонов самолетов наполовину нет.

18 мая стало известно, что Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. Речь идет о продаже авиабилетов и заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.