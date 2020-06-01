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Требование об антивирусной рассадке пассажиров к авиакомпаниям отменили 

Lenta.ru и ещё 17 5 часов назад
Требование об антивирусной рассадке отменили
Фото: Lenta.ru
Роспотребнадзор отменил требование к авиакомпаниям антивирусную рассадку пассажиров, при которой возможно заполнение только половины самолета. Об этом сообщает «Коммерсант».
Как отмечает издание, информацию подтвердили в самом ведомстве. Там сообщили, что в рекомендациях, подготовленных Росавиацией, требований по заполнению салонов самолетов наполовину нет.
18 мая стало известно, что Роспотребнадзор разработал новые рекомендации для путешествий в России на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях пандемии коронавируса. Речь идет о продаже авиабилетов и заполнении салонов самолетов с учетом требований социального дистанцирования.
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Новости путешествий , Росавиация , Роспотребнадзор
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