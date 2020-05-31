Россияне забронировали большинство номеров в Крыму

Порядка 70 процентов номеров в крымских гостиницах и отелях забронированы до сентября. Там закупают необходимые защитные средства по требованиях Роспотребнадзора , сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталию Стамбульникову.

«Цена на отдых не вырастет, я не вижу такой тенденции. Каждый день делаю мониторинг цен. У кого-то цены 2019 года, а у кого-то и 2018 года, то есть взлета цен нет», — рассказала Стамбульникова.

По ее словам, основной поток туристов ожидается в июле-августе. При этом многие иностранные отдыхающие выжидают, пока полуостров откроют.

Глава ассоциации также добавила, что отели снабжают номера необходимыми средства защиты: рециркуляторов, масок, антибактериальных салфеток и гелей и средств личной гигиены. Кроме того, гостиницы оборудуют номера кварцевыми лампами, хотя у Роспотребнадзора и нет такого требования.

Ранее сообщалось о трехэтапном плане открытия курортного сезона в Крыму. Первый этап рассчитан на внутрирегиональный отдых и оздоровление крымчан, второй — на возобновление работы гостиниц и отелей, третий — на смягчение требований Роспотребнадзора.