Россияне забронировали большинство номеров в Крыму

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Россияне забронировали большинство номеров в крымских гостиницах 

Lenta.ru 2 часа назад
Порядка 70 процентов номеров в крымских гостиницах и отелях забронированы до сентября. Там закупают необходимые защитные средства по требованиях Роспотребнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Наталию Стамбульникову.
«Цена на отдых не вырастет, я не вижу такой тенденции. Каждый день делаю мониторинг цен. У кого-то цены 2019 года, а у кого-то и 2018 года, то есть взлета цен нет», — рассказала Стамбульникова.
По ее словам, основной поток туристов ожидается в июле-августе. При этом многие иностранные отдыхающие выжидают, пока полуостров откроют.
Глава ассоциации также добавила, что отели снабжают номера необходимыми средства защиты: рециркуляторов, масок, антибактериальных салфеток и гелей и средств личной гигиены. Кроме того, гостиницы оборудуют номера кварцевыми лампами, хотя у Роспотребнадзора и нет такого требования.
Ранее сообщалось о трехэтапном плане открытия курортного сезона в Крыму. Первый этап рассчитан на внутрирегиональный отдых и оздоровление крымчан, второй — на возобновление работы гостиниц и отелей, третий — на смягчение требований Роспотребнадзора.
27 мая глава Крыма Сергей Аксенов назвал новые требования, предъявляемые для гостиниц и отелей, невыполнимыми. В частности, он подчеркнул, что провести анализы на наличие коронавируса для всех сотрудников рекреационного бизнеса и туристов не представляется возможным.
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Комментарии
Новости путешествий , Видео , Сергей Аксенов , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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