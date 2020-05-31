Спрогнозированы цены на путевки в России 

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин в интервью телеканалу «Звезда» спрогнозировал цены на туристические путевки в России в этом году.

По его словам, цены на путевки в 2020 году останутся прежними, роста не прогнозируется. Как считает эксперт, за год поток туристов в России упадет на 30-50 процентов, при этом внутренний туризм восстановится к августу, если не будет второй волны заражения коронавирусом.

Базыркин полагает, что поездки за границу возобновятся к осени. «Наверное, это прежде всего будет Средиземноморье, Турция», — сказал он, отметив, что Европа откроется для россиян к концу года, в целом восстановление туристического рынка займет год-полтора.