Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спрогнозированы цены на путевки в России 

Lenta.ru 8 часов назад
Спрогнозированы цены на путевки в России
Фото: Pixabay
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин в интервью телеканалу «Звезда» спрогнозировал цены на туристические путевки в России в этом году.
По его словам, цены на путевки в 2020 году останутся прежними, роста не прогнозируется. Как считает эксперт, за год поток туристов в России упадет на 30-50 процентов, при этом внутренний туризм восстановится к августу, если не будет второй волны заражения коронавирусом.
Базыркин полагает, что поездки за границу возобновятся к осени. «Наверное, это прежде всего будет Средиземноморье, Турция», — сказал он, отметив, что Европа откроется для россиян к концу года, в целом восстановление туристического рынка займет год-полтора.
Ранее в Госдуме назвали предварительную дату открытия пляжей в России в условиях пандемии коронавируса. По словам главы Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, это может произойти 1 июля. Он отметил, что туристический сезон в стране начнется несмотря ни на что, пусть и с ограничениями и существенным сдвигом по времени. В регионах решение об открытии курортных объектов будет приниматься «исходя из эпидемиологической обстановки».
Видео дня. Во сколько обойдется отдых в Сочи этим летом
Последние новости
Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию США впервые за девять лет отправили людей на МКС США впервые за девять лет отправили людей на МКС Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса Минздрав одобрил первое в России лекарство от коронавируса
Комментарии
Новости путешествий , Михаил Дегтярев , Госдума , Российский союз туриндустрии , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская авиакомпания ввела новые ограничения
Российская авиакомпания ввела новые ограничения
Еще одна страна не будет принимать туристов из РФ
Еще одна страна не будет принимать туристов из РФ
Россияне не смогут поехать в Европу
Россияне не смогут поехать в Европу
Кипр оплатит отдых туристам
Кипр оплатит отдых туристам
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Когда Краснодарский край примет туристов
02:31
Когда Краснодарский край примет туристов
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
04:48
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
Новости путешествий
Россияне забронировали большинство номеров в Крыму
01:19
Россияне забронировали большинство номеров в Крыму
Новости путешествий
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
11:19
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
Новости путешествий
Куда полететь, когда закончится пандемия
00:55
Куда полететь, когда закончится пандемия
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение