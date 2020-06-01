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Предсказан бум популярности Крыма и Сочи после пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 10 2 часа назад
Предсказан бум популярности Крыма и Сочи
Фото: Lenta.ru
Российские туристы станут путешествовать внутри страны и будут выбирать более безопасные направления в будущем. Такой прогноз в интервью Ассоциации туроператоров России (АТОР) дал Генеральный директор французского туроператора Club Med в России Оливье Монсо.
Комментируя изменения в предпочтениях путешественников после пандемии коронавируса, он предсказал бум популярности таких курортов, как Крым и Сочи, среди россиян. Затем, считает эксперт, когда границы откроются, туристы из России устремятся в ближайшие европейские страны.
«При этом мы уже сейчас можем сказать, что поведенческие характеристики российского клиента будут отличаться от европейского. Европейский клиент будет путешествовать больше на машине, ведь в Европе на автомобиле можно добраться практически до любого европейского курорта», — уточнил Монсо.
Кроме того, он полагает, что первое время путешественники будут выбирать ближайшие направления для отдыха, чтобы избежать лишних перемещений и трансферов.
«В России же премиальному клиенту придется в любом случае лететь на самолете, независимо от того, где он захочет оказаться — на пляже или в горах. И так как российским клиентам не избежать перелетов даже по своей стране, то и заграничные направления, и отдых внутри страны будут вполне возможны и востребованы», — пояснил эксперт.
Ранее в мае Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило и объяснило трехэтапный план открытия курортного сезона. Первая ступень рассчитана на внутрирегиональный отдых и оздоровление крымчан. На втором этапе планируют разрешить работу гостиниц и отелей, а третий предполагает смягчение требований Роспотребнадзора.
27 мая глава Крыма Сергей Аксенов обратился к правительству с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора, предъявляемые к предприятиям санитарно-курортной сферы. В числе невыполнимых требований он назвал обязательное тестирование на коронавирус для всех предприятий этой сферы и туристов, приезжающих в регион.
Согласно последним данным всего в Республике Крым коронавирус обнаружен у 385 человек. В общей сложности за все время пандемии 229 пациентам удалось вылечиться, а жертвами заболевания стали 11 человек.
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Новости путешествий , Сергей Аксенов , Ассоциация туроператоров России , Роспотребнадзор
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