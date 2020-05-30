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Что ждет туристов летом на испанских пляжах 

New Magazine 3 часа назад
Что ждет туристов летом на испанских пляжах
Фото: New Magazine
Испания открывается для туристов с 1 июля. Купаться и загорать на пляжах можно уже сейчас. Но власти ввели столько необычных новшеств и ограничений что прежде, чем поехать, еще сильно подумаешь.
Так, власти Андалусии разрешают появляться на пляжах только в светлое время суток (придется забыть о романтических прогулках под луной) и предварительно нужно будет установить на мобильный телефон приложение, чтобы узнать, есть ли на конкретном пляже свободно место и получить свой электронный пропуск. Мобильное приложение уже разработано, вернее разработчики просто переделали уже имеющуюся программу, которая использовалась для контроля качества клиентов различных заведений.
Также, власти Андалусии хотят сделать ограничить пребывание на пляжах по времени — максимум четыре часа. Нужно будет соблюдать необходимую дистанцию в два метра. Для этого все пляжи промаркируют и расчертят на линии.
Согласно рекомендациям Минздрава, зонтики и лежаки будут установлены на большем расстоянии, чем это было раньше. Нельзя будет пользоваться надувными матрасами и кругами. Душевых кабин как раньше, не будет. Раздевалок тоже. Туалетами можно пользоваться «в случае острой необходимости». Кроме того, ежедневно будет проводится дезинфекция прибрежного пространства. Попросту говоря, песок, обильно будут поливать хлоркой.
Контролировать количество людей будут прибрежные спасатели, которым накануне подняли зарплату. А в Валенсии это будут делать беспилотники с воздуха.
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Новости путешествий , Минздрав РФ
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