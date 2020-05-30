Отели Европы предложат серьезные скидки 

Стало известно, какие цены ожидают туристов летом и в начале осени.

Из-за того, что поток туристов нынешним летом на европейских курортах будет намного ниже, чем обычно, многие предрекали рост цен на пляжные отели. Мол, отельеры будут хотя бы таким образом пытаться выжить, поэтому если в гостинице будет возможно заселить не более 50 процентов от обычного числа проживающих, то и платить они будут в два раза больше.

Однако сами представители отелей и турагентств эту информацию опровергают. Они уверяют, что, напротив, цены в гостиницах будут существенно снижены.

«Таких беспрецендентных скидок, особенно в летний сезон, еще не было»,

— уверяет владелец одного из отелей Майорки, где уже ждут туристов, в том числе и иностранных. По разным оценкам, скидки составят от 10 до 40 процентов.