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Стюардесса обвинила авиакомпанию в разжигании второй волны COVID-19 

Мария Сергеева 2 часа назад
Авиакомпанию обвинили во второй волне коронавируса
Фото: depositphotos.com
Стюардесса американского перевозчика American Airlines заявила о том, что руководство авиакомпании не позволяет сотрудникам использовать средства индивидуальной защиты во время работы, что может спровоцировать вторую вспышку коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
"Такие перевозчики, как мой, собираются вызвать еще одну разрушительную волну этого смертоносного вируса, потому что нам не дают подходящих СИЗ для ношения" — отметила бортпроводница.
По ее словам, во время рейсов она практически видит, что вирус "словно лесной пожар распространяется по салону".
Кроме того, на одном из первых рейсов после долгого перерыва ввиду закрытия границ девушка сделала селфи в защитной маске, которое опубликовала на свое странице в соцсетях.
Позже руководство авиакомпании сделало ей выговор за то, что маска не соответствуют нынешним стандартам и заставляет пассажиров чувствовать себя некомфортно. Далее стюардессам данного авиаперевозчика вообще запретили использовать СИЗ, поскольку они якобы "могут представлять угрозу безопасности, затрудняя реагирование членов экипажа на ЧС".
Ранее "Рамблер" писал о том, какой запрет ждет авиапассажиров после пандемии.
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