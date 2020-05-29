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Названа дата открытия Таиланда для туристов 

Мария Сергеева 3 часа назад
Названа дата открытия Таиланда для туристов
Фото: depositphotos.com
Туризм в Таиланде может возобновиться с первого июля. Об этом сообщает издание The Thaiger.
Согласно информации портала, власти государства объявили о намерении снять все ограничения для бизнеса и туризма к середине лета.
Предполагается, что к этому времени в Таиланде будет отменено чрезвычайное положение и комендантский час, подлежащий сокращению в июне.
Однако в стране буду сохраняться некоторые ограничения, например, обязательное ношение масок и социальное дистанцирование.
Ранее "Рамблер" писал о том, что популярные курорты нашли способы контролировать туристов на пляжах в период пандемии.
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