Названа дата открытия Таиланда для туристов 

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Туризм в Таиланде может возобновиться с первого июля. Об этом сообщает издание The Thaiger.

Согласно информации портала, власти государства объявили о намерении снять все ограничения для бизнеса и туризма к середине лета.

Предполагается, что к этому времени в Таиланде будет отменено чрезвычайное положение и комендантский час, подлежащий сокращению в июне.

Однако в стране буду сохраняться некоторые ограничения, например, обязательное ношение масок и социальное дистанцирование.