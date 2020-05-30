Путин озадачился из-за открытия стран для туризма 

Президент Владимир Путин из-за открытия ряда стран для туризма на фоне пандемии коронавируса озадачил членов Совета безопасности обсуждением позиции российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 30 мая.

«Многие страны, еще раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически уже открываются, либо заявили о полном открытии»,

— сказал он.

По его словам, до сих пор не все желающие вернуться российские граждане вывезены из-за рубежа.

Ранее в субботу в Минкомсвязи России сообщили, что почти 30 вывозных авиарейсов из-за рубежа запланированы на период до 11 июня. Так, 31 мая планируются вывозные рейсы Дели — Москва, Майами — Санкт-Петербург — Москва, Афины — Москва, Бишкек — Новосибирск, передает ТАСС.

25 мая премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу, чтобы исключить риск завоза коронавирусной инфекции в страну.

Между тем в СМИ появляются сообщения об открытии некоторых стран для туристов. К примеру, по информации The Thaiger, Таиланд может полностью открыться с 1 июля. Ранее о готовности принимать туристов заявили на еще одном популярном курорте — в Тунисе.