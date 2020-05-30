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Путин озадачился из-за открытия стран для туризма 

Lenta.ru и ещё 16 3 часа назад
Путин озадачился из-за открытия стран для туризма
Фото: Lenta.ru
Президент Владимир Путин из-за открытия ряда стран для туризма на фоне пандемии коронавируса озадачил членов Совета безопасности обсуждением позиции российской стороны. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 30 мая.
«Многие страны, еще раз повторю это, экономика которых зависит от туризма, они сейчас полностью практически уже открываются, либо заявили о полном открытии»,
— сказал он.
По его словам, до сих пор не все желающие вернуться российские граждане вывезены из-за рубежа.
Ранее в субботу в Минкомсвязи России сообщили, что почти 30 вывозных авиарейсов из-за рубежа запланированы на период до 11 июня. Так, 31 мая планируются вывозные рейсы Дели — Москва, Майами — Санкт-Петербург — Москва, Афины — Москва, Бишкек — Новосибирск, передает ТАСС.
25 мая премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу, чтобы исключить риск завоза коронавирусной инфекции в страну.
Между тем в СМИ появляются сообщения об открытии некоторых стран для туристов. К примеру, по информации The Thaiger, Таиланд может полностью открыться с 1 июля. Ранее о готовности принимать туристов заявили на еще одном популярном курорте — в Тунисе.
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Новости путешествий , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минкомсвязи РФ , ИТАР-ТАСС
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