Где в России можно увидеть северное сияние 

Увидеть северное сияние — мечта многих путешественников. Чтобы это сделать, не обязательно ехать за границу: Финляндию, Исландию или Норвегию. Можно запастись теплой одеждой и отправиться в путешествие на север России. "Рамблер" рассказывает, где в нашей стране можно застать одно из самых красивых природных явлений.

Хибинские горы

Хибины — это крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Считается, что именно этот регион — самый удачный для наблюдения за северным сиянием. Чтобы увидеть его, небо должно быть безоблачным. По словам альпинистов, в горах звездное небо смотрится невероятно живописно.

Териберка

Чтобы увидеть северное сияние, нужно уехать подальше от Мурманска. Как минимум, на 20 километров. По близости не должно быть искусственного освещения. Например, в погоне за северным сиянием можно отправиться в село Териберка. Оно находится на побережье Баренцева моря. А можно поехать и в другие небольшие города Мурманской области: Видяево, Полярный или Печенегу.

Воркута

В Республике Коми есть вероятность увидеть полярное сияние в любом городе. Но больше шансов это сделать в наиболее северных районах. Поэтому путешественники едут охотиться за природным явлением в город Воркута.

Хатанга

Село Хатанга находится на Таймырском полуострове. Здесь, по мнению опытных путешественников, самые яркие северные сияния. По словам некоторых, виды даже лучше, чем в Исландии.